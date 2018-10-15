Азербайджан запретил въезд в страну Людмиле Улицкой

Министерство иностранных дел Азербайджана включило в список нежелательных лиц за посещение Нагорного Карабаха российскую писательницу Людмилу Улицкую, председателя комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову и учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федермессер. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, россиянки посетили Нагорный Карабах по инициативе супруги армянского премьера Никола Пашиняна Анны Акопян. Азербайджан счел их визит незаконным, обвинив в «грубом нарушении законодательства» — посещении «оккупированных территорий Азербайджана».

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Также в список нежелательных лиц попали волонтеры Елена Альшанская, Ольга Шилова, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман и другие.

В феврале 1988 года между Азербайджаном и Арменией разгорелся конфликт, из-за того, что Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1993 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Конфликт между государствами не урегулирован по сей день.