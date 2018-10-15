Стинг запретил вип-зоны на своих концертах в России

Британский певец Стинг потребовал убрать со своих концертов в России вип-зоны, заявив, что он хочет видеть нормальную публику, передает РИА «Новости» заявление организатора Ивана Гомельского.

По словам Гомельского, Стинг настаивает на концерте в более демократичном формате. Певец заявил, что, «если будут випы, он не будет работать».

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«Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого», — сказал Гомельский.

Он добавил, что концерт ожидается более подвижный, чем ранее это было у Стинга.