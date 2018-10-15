Алек Болдуин призвал американцев «свергнуть правительство»

Американский актер Алек Болдуин, известный в частности своими пародиями на президента Дональда Трампа, призвал «свергнуть» его правительство. Об этом сообщает Associated Press.

Болдуин выступил с речью на ужине, организованном Демократической партией в Нью-Гэмпшире для сбора средств. По его словам, добиться перемен в стране можно только через выборы.

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«Этим организованным, формальным и законным путем нам необходимо свергнуть правительство США при Дональде Трампе», — сказал актер.

Кроме того, Болдуин назвал республиканцев «разрушителями», а не строителями.

Ранее Болдуина, высмеивающего расизм Трампа, самого обвинили в расизме.