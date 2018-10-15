Алек Болдуин призвал американцев «свергнуть правительство»
Американский актер Алек Болдуин, известный в частности своими пародиями на президента Дональда Трампа, призвал «свергнуть» его правительство. Об этом сообщает Associated Press.
Болдуин выступил с речью на ужине, организованном Демократической партией в Нью-Гэмпшире для сбора средств. По его словам, добиться перемен в стране можно только через выборы.
Реклама
«Этим организованным, формальным и законным путем нам необходимо свергнуть правительство США при Дональде Трампе», — сказал актер.
Кроме того, Болдуин назвал республиканцев «разрушителями», а не строителями.
Ранее Болдуина, высмеивающего расизм Трампа, самого обвинили в расизме.