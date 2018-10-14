Опубликован первый кадр со съемок новых «Людей в черном»

Американская актриса Тесса Томпсон поделилась первой фотографией со съемок ремейка «Людей в черном». Снимок она разместила на своей официальной странице в инстаграме.

Главные роли в новой версии знаменитой трилогии Барри Зонненфельда о секретной организации, которая контролирует инопланетян, живущих на Земле, исполнят Томпсон и Крис Хемсворт. На размещенной фотографии одетые в классические костюмы герои идут по пустыне, держа черные зонтики над головами.

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«Друганы в черном», — прокомментировала фото Томпсон.

Ранее Хемсворт опубликовал совместное фото с Томпсон со съемочной площадки продолжения фантастической кинофраншизы «Люди в черном».