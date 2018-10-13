Marvel уволила автора комиксов по «Звездным войнам» за критику республиканцев

Автор комиксов Marvel по «Звездным войнам» Чак Вендиг написал на своем сайте, что не будет работать над новыми выпусками комикса «Тень Вейдера», так как компания его уволила.

По его мнению, увольнение произошло из-за того, что он критиковал Республиканскую партию США. В частности, он был возмущен, что Бретт Кавано стал новым верховным судьей США, несмотря на обвинения от нескольких женщин в сексуальном насилии.

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Компания Marvel подтвердила, что Вендиг уволен, однако не стала объяснять причину этого решения.

Ранее Disney выбрал название для сериала по мотивам «Звездных войн».