Шварценеггер и Кличко прогулялись по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем фейсбуке, что американский актер Арнольд Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу.

Киевский градоначальник отметил, что у Шварценеггера было мало времени, однако он успел с ним погулять.

«Времени, к сожалению, было немного, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город», — написал Кличко.

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По его словам, Шварценеггер прибыл в Киев на бизнес-форум. Кличко отметил, что они «с радостью встретились, прогулялись и пообедали».

Также мэр подчеркнул, что Шварценеггеру понравился Киев и он пообещал когда-нибудь вернуться.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер впервые посетит Киев.