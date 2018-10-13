Представитель перекрывшей МКАД жены депутата рассказал свою версию инцидента

Анонимный представитель Оксаны Яковлевой (Yaxana), певицы и жены подмосковного депутата, высказался об инциденте с перекрытым для съемок клипа МКАДом. Слова представителя передает РИА «Новости».

Представитель подчеркнул, что Яковлева, которую оштрафовали на 20 тыс. руб. за инцидент на трассе, ночь перед судом провела в камере, несмотря на то, что она «в положении».

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Также он передал ее извинения, однако не стал уточнять, почему она не принесла их публично.

Представитель добавил, что съемки «заняли три минуты» и рассказал свою версию того, как они состоялись.

«В какой-то момент показалось, что машины зацепили друг друга, они остановились на аварийке, пока разбирались, что к чему, девочки вышли и станцевали, а оператор снимал», — отметил представитель.

Ранее муж Яковлевой оценил ее поступок.