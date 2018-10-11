TMZ назвал причину смерти актер-карлика из фильмов об Остине Пауэрсе

Американский актер и комик Верн Тройер, который известен по роли Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался от интоксикации алкоголем. Об этом пишет TMZ со ссылкой на отчет судмедэкспертов округа Лос-Анджелес.

В апреле нынешнего года стало известно, что Тройер умер в возрасте 49 лет. Тогда причина смерти актера не раскрывалась.

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На портале рассказали, что Тройер долгое время страдал от алкогольной зависимости. Также там отметили, что он несколько раз проходил курс реабилитации.

Помимо участия в кинолентах об Остине Пуэрсе актер снялся в роли гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте «Гарри Поттер и философский камень» и появлялся в фильме «Воображариум доктора Парнаса» Терри Гиллиама.