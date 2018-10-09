Изгнанный «Диснеем» Джеймс Ганн напишет сценарий «Отряда самоубийц 2»

Американский режиссер Джеймс Ганн, которого Disney уволил из-за неприличных твитов десятилетней давности, напишет сценарий и, возможно, снимет продолжение «Отряда самоубийц».Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, в настоящее время компания Warner Bros пригласила Ганна для написания сценария для второй части фильма о приключениях команды суперзлодеев. При этом существует большая вероятность, что он займет режиссерское кресло, поскольку приглашенный для работы над фильмом Гэвин О'Коннор занят работой над другим проектом.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony отодвинула дату премьеры фильма ужасов BrightBurn, на которым работал Ганн — режиссер первых двух частей фильма «Стражи галактики».