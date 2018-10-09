Жанель Монэ озвучит собаку в киноадаптации мультфильма Disney

Певица Жанель Монэ присоединится к работе над киноадаптацией мультфильма студии Disney «Леди и Бродяга», передает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что певица озвучит собаку по кличке Пег. В киноадаптации мультфильма также примут участие Тесса Томпсон, Джастин Теру, Эшли Дженсен и Бенедикт Вон.

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Оригинальный мультфильм вышел в 1955 году. Он рассказывает о кокер-спаниеле Леди и уличном псе Бродяге. Одна из самых знаменитых сцен — эпизод с поеданием спагетти за ужином.

Ранее сообщалось, что режиссером новой версии «Леди и бродяги» станет Чарли Бин.