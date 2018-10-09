NYT: Канье Уэст планирует встретиться с Трампом в Белом доме
Рэпер Канье Уэст намерен посетить Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом 11 октября. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Уэст также рассчитывает встретиться с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером.
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Как отмечается, представители рэйпера подтвердили данную информацию.
При этом Уэст намерен обсудить с Трампом проблемы американского города Чикаго.
Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал вырезанное выступление Канье Уэста на NBC.