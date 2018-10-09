Трамп осадил Тейлор Свифт, осмелившуюся заговорить о политике

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление певицы Тейлор Свифт, в котором она впервые в своей карьере высказалась о политике. Об этом сообщает Fox News.

По мнению Трампа, Тейлор Свифт «ничего не знает» о кандидате от республиканцев Марше Блэкберн.

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Он также подчеркнул, что после отказа Свифт голосовать за Блэкберн, стал любить музыку певицы «на 25% меньше».

Ранее Свифт заявила, что на выборах в американский сенат в своем штате Теннесси намерена голосовать за демократа Фила Бредесена.