«Собибор» Хабенского включен в число претендентов на «Оскар»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в число претендентов на награду «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организаторов премии.

Как отмечается, всего претендентами в данной категории организаторы назвали 87 кинокартин.

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По имеющимся данным, на награду за «лучший фильм на иностранном языке» также претендуют фильм белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь», украинская картина «Донбасс» Сергея Лозницы, фильм китайского актера и режиссера Цзян Вэня «Hidden Man».

Пять картин-номинантов на «Оскар» станут известны 22 января 2018 года. 91-ая церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля.

Ранее сообщалось, что «Собибор» Хабенского показали в Европарламенте.