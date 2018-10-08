Шнуров удалил все публикации в своем инстаграме
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров удалил все публикации со своей странице в инстаграме, передает РИА «Новости».
Как отмечается, ранее музыкант использовал свой аккаунт для общения с поклонниками его творчества.
«Публикаций пока нет», — говорится на странице Шнурова в инстаграме.
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Также сообщается, что в пресс-службе группировки «Ленинград» отказались от комментариев по поводу инцидента.
Ранее стало известно, на чью сторону встал Шнуров в конфликте при разводе артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.