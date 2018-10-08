Умер Алексей Гудин

В Мурманске погиб актер театра Северного флота Алексей Гудин. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, актер был найден на проспекте Героев-североморцев, где он проживал. Причины его гибели пока неизвестны.

Отмечается, что в Гудин должен был играть главного героя премьерного спектакля по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Из-за смерти актера отменены два спектакля.

Актеру было 39 лет. В труппу Драматического театра Северного флота он пришел в 1996 году. В июне этого года президент России наградил Алексея Гудина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.