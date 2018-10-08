В Испании похоронили Монсеррат Кабалье

Королевские особы, политики и поклонники пришли проститься с оперной певицей Монсеррат Кабалье на траурную церемонию в Барселоне, сообщает Associated Press.

Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в госпитале, где пребывала с сентября. Среди тех, кто пришел на похороны на кладбище Сант Андреу, были королева Испании София, премьер-министр страны Педро Санчес, испанский тенор Хосе Каррерас.

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«Она была для меня старшей сестрой», — сказал Каррерас в прощальной речи.

Монсеррат Кабалье похоронили рядом с ее матерью.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью легендарной оперной певицы высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.