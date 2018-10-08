Медведев о Кабалье: магия ее голоса проникала в самое сердце

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования в связи со смертью испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье.

Телеграмма Медведева опубликована на сайте кабмина. В своем письме Медведев отметил, что концерты с Кабалье делали честь таким исполнителям, как Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, а ей самой удавались любые партии. «Магия ее голоса проникала в самое сердце, вызывая целую гамму эмоций. Зрители забывали о времени, а пространство концертных залов целиком заполнялось звуками редкой красоты и силы», — пишет премьер.

Глава правительства напомнил о дружбе Кабалье с СССР, а позже Россией. «Кабалье – звезда «Ла Скалы» – приехала в СССР на гастроли в 1974 году. Наша публика всегда обожала певицу и оказывала ей самый сердечный прием», — говорится в телеграмме.

Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в одной из барселонских больниц. Ей было 85 лет. 8 октября ее хоронят на кладбище Сант Андреу в Барселоне.