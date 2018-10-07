Британские музыканты направили Мэй открытое письмо против Brexit

Ряд музыкантов из Великобритании поставили свои подписи под открытым письмом против Brexit, адресованном британскому премьер-министру Терезе Мэй. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, письмо подготовил ирландский музыкант Боб Гелдоф. Обращение также подписали исполнители Эд Ширан, Рита Ора, Деймон Албарн и Стинг.

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В тексте письма отмечается, что выход Великобритании из Европейского союза нанесет невосполнимый ущерб британской культуре.

Ранее сообщалось, что британский музыкант Крис Норман рассказал о своем отношении к Brexit.