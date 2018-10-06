К посольству Испании в Москве несут цветы и портреты Кабалье
Поклонники певицы Монсеррат Кабалье начали нести цветы к посольству Испании в России, передает РИА «Новости».
Сообщается, что на крыльце посольства на Большой Никитской улице в центре Москвы лежит портрет певицы с подписью «Браво!» и букет цветов.
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет.
Российский певец Николай Басков рассказал, что не может поверить в смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье. Российский пианист Денис Мацуев назвал дуэт оперной певицы Монтсеррат Кабалье с Фредди Меркьюри прорывом в космос.