К посольству Испании в Москве несут цветы и портреты Кабалье

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Поклонники певицы Монсеррат Кабалье начали нести цветы к посольству Испании в России, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на крыльце посольства на Большой Никитской улице в центре Москвы лежит портрет певицы с подписью «Браво!» и букет цветов.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет.

Российский певец Николай Басков рассказал, что не может поверить в смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье. Российский пианист Денис Мацуев назвал дуэт оперной певицы Монтсеррат Кабалье с Фредди Меркьюри прорывом в космос.