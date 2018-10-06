Гергиев высказался о смерти Кабалье и напомнил о певцах из России

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Художественный руководитель Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев заявил, что скончавшаяся оперная дива Монсеррат Кабалье была «лучшей» и отметил, что в России «особенно часто» появляются новые певцы. Слова Гергиева передает НСН.

Он подчеркнул, что он и его коллеги-музыканты очень благодарны Кабалье за то, что «она создала». Особенно Гергиев отметил дискографию оперной дивы, которая позволяет понять, как «мастерски» певица владеет стилем бельканто. Также музыкант посчитал, что о Кабалье «будут судить» по тому, что она делала в 60-70-80 годах.

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При этом Гергиев добавил, что в России «особенно часто» появляются талантливые певцы.

«Будем надеяться, что в Европе появятся певцы уже в новых поколениях. Они уже появляются, россияне особенно часто появляются. Надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться», — заключил Гергиев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что ему «посчастливилось» побывать на концерте Кабалье.