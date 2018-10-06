Денис Мацуев рассказал о дуэте Кабалье с Фредди Меркьюри

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Российский пианист Денис Мацуев назвал дуэт оперной певицы Монтсеррат Кабалье с Фредди Меркьюри прорывом в космос. Об этом он рассказал RT.

Мацуев выразил соболезнования в связи со смертью певицы и рассказал о своем общении с ней.

«Мы с ней общались неоднократно, и это было всегда просто. Создавалось такое ощущение, что мы знакомы уже много лет», — поделился он.

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Он добавил, что Кабалье задала высокий уровень не только в классическом искусстве, но и в его соединении с другими стилями и направлениями.

«Я всегда привожу в пример их дуэт с Фредди Меркьюри. Это был прорыв в космос. И до сих пор, на мой взгляд, в соединении классической и рок-музыки никто не приблизился к этому уровню. Это огромная потеря для всего искусства», — заявил он.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с оперной певицей Монсеррат Кабалье состоится в воскресенье, 7 октября.