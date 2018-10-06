Звягинцев снимет фильм о блокаде Ленинграда

Российский режиссер Андрей Звягинцев собирается снять фильм о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны, сообщает ФАН.

Об этом он рассказал в кинотеатре «Родина» на спецпоказе картин «Елена» и «Левиафан».

По словам режиссера, фильм будет состоять из трех новелл, в которых будут показаны несколько историй человеческих судеб. Действие одной из новелл будет происходить в блокадном Ленинграде.

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Звягинцев отметил, что его основная задача — показать жизнь обычного человека в страшное время.

Ранее сообщалось, что драма Звягинцева «Нелюбовь» (2017) о тяжелых семейных отношениях получила приз в Каннах, увезла домой «Сезар», также была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».