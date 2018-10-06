Умерла Монсеррат Кабалье

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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет, сообщает РИА «Новости».

«Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По словам источников, 85-летняя певица была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем.

Кабалье прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.