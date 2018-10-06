Умерла Монсеррат Кабалье
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет, сообщает РИА «Новости».
«Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По словам источников, 85-летняя певица была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем.
Кабалье прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.