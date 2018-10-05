Фильм о Донбассе вошел в программу кинофестиваля в Риме

Фильм Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» будет представлять Россию в официальной программе Международного кинофестиваля в Риме, сообщает РИА «Новости».

Показ пройдет 23 октября во дворце фестивалей Auditorium Parco della Musica. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о войне в Донбассе в 2014 году. Сценарист видел то, о чем снята картина, своими глазами. «Сценарист фильма с начала конфликта находился в Донбассе, где собрал несколько историй, вошедших в окончательный сценарий. Важно то, что действие происходит не сегодня, а в 2014 году, когда все только начиналось. Это не боевик, а «простая» война, по Хемингуэю, когда есть основные задачи: выжить, найти воду, лекарства, пищу», — рассказывает Давлетьяров.

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Главный герой картины — солдат украинской армии Андрей Соколов (Гела Месхи). Спасаясь от обстрела в жилом доме, он встречает нескольких людей, рассказывающих ему и друг другу свои непростые истории. Картину снимали в 2017 году в Крыму.

Римский международный кинофестиваль будет проходить с 18 по 28 октября 2018 года. Фильмом открытия станет картина «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Дрю Годдарда.