Умер снимавший Гагарина кинооператор

В возрасте 94 лет скончался известный кинооператор, лауреат почетной премии «Ника» Махмуд Рафиков, передает телеканал «360» со ссылкой на Союз кинематографистов.

Махмуд Рафиков снимал российских космонавтов после возвращения на землю. В его объектив попали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов. Кроме того, на «Моснаучфильме» он работал над созданием фильмов, посвященных испытаниям атомных и термоядерных бомб, баллистических ракет, атомных подводных лодок,покорению космоса. В составе секретной группы кинематографистов он участвовал более чем в 40 ядерных взрывах с 1954-го по 1960 год.

Что стало причиной смерти члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств, режиссера и оператора научно-популярного кино, не сообщается.