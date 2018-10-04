Вышел трейлер к фильму оскароносного режиссера из Польши «Холодная война»

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Компания Amazon опубликовала трейлер к фильму польского режиссера, Павла Павликовского, чей фильм «Ида» выиграл премию американской киноакадемии в 2013 году, передает Deadline Hollywood.

Действие фильма, за который Павликовский был удостоен звания «лучшего режиссера» на Каннском кинофестивале, разворачивается в 1950-е годы в Польше, Германии, Югославии и Франции. Главных героев, исследователя музыки и певицу, сыграют Иоанна Кулиг и Томаш Кот.

По словам самого Павликовского, этот фильм он посвятил своим родителям, так как он был «в какой-то степени вдохновлен их буйными отношениями». Он также назвал фильм «матрицей всех любовных историй».