Михалков рассказал о последствиях двух операций за месяц

Режиссер Никита Михалков рассказал о последствиях двух операций на бедре, которые он перенес за месяц, передает агентство городских новостей «Москва».

«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю», — рассказал Михалков.

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Он также назвал две операции за месяц серьезным потрясением, но сказал, что все еще находится «в строю».

Ранее близкий друг сценариста Александр Адабашьян рассказал, что Михалков перенес «малоприятную травму спортивного свойства».