Появилось фото Хелен Миррен в образе Екатерины II

Телеканал HBO опубликовал фотографию со съемок сериала «Екатерина Великая», на котором актриса Хелен Миррен предстала в образе русской императрицы. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

На снимке императрица изображена находящейся в своем богато украшенном кабинете.

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Впервые об участии актрисы, обладательницы «Оскара» и двух «Золотых глобусов» Миррен в крупном проекте HBO стало известно в январе этого года.

Четырехсерийная картина, режиссером которой выступил постановщик сериала «Корона» Филип Мартин, расскажет о последних годах правления Екатерины II. Также в сериале уделят внимание отношениям императрицы с фаворитом Григорием Потемкиным.