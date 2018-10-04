Появилось фото Хелен Миррен в образе Екатерины II
Телеканал HBO опубликовал фотографию со съемок сериала «Екатерина Великая», на котором актриса Хелен Миррен предстала в образе русской императрицы. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
На снимке императрица изображена находящейся в своем богато украшенном кабинете.
See the first look at Helen Mirren in @HBO, Sky miniseries 'Catherine the Great' https://t.co/xiqBJ3wwgA pic.twitter.com/vB2bk5YfeK
— Hollywood Reporter (@THR) 3 октября 2018 г.
Впервые об участии актрисы, обладательницы «Оскара» и двух «Золотых глобусов» Миррен в крупном проекте HBO стало известно в январе этого года.
Четырехсерийная картина, режиссером которой выступил постановщик сериала «Корона» Филип Мартин, расскажет о последних годах правления Екатерины II. Также в сериале уделят внимание отношениям императрицы с фаворитом Григорием Потемкиным.