Комбат Пашинина рассказал о его «службе»

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на Донбассе в составе украинского добровольческого батальона, провел на передовой около месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира батальона Андрея Гергерта.

По его словам, Пашинин приносит больше пользы «в информационной плоскости».

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Он также добавил, что в настоящее время актер находится в Киеве.

Гергерт подчеркнул, что на месте Служба безопасности Украины (СБУ) сам бы взялся за Пашинина из-за его высказываний.

Ранее сообщалось, что в СБУ ответили Пашинину на слова о произволе украинских спецслужб.