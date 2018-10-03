В СБУ ответили Пашинину

Служба безопасности Украины (СБУ) ответила российско.му актеру Анатолию Пашинину на слова о произволе украинских спецслужб, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Как рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская, в ведомстве никогда не угрожали актеру и не занимались прослушиванием его телефона.

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«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», — сказала Гитлянская.

В ведомстве заверили, что действуют в отношении Пашинина «исключительно в рамках действующего законодательства».

Ранее актер Анатолий Пашинин, воюющий в составе украинского добровольческого батальона, рассказал, что за ним следит СБУ.