Телеведущая Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти

Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева попыталась во время прямого эфира удалить из студии возглавляющего движение «Новая Россия» Никиту Исаева за то, что он сравнил коммунизм с фашизмом. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, участники ток-шоу обсуждали закон, недавно внесенный на рассмотрение в украинскую Раду, о приравнивании понятия «русский мир» к нацистской пропаганде.

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Отмечается, что Исаев поддержал эту инициативу, а также одобрил снос памятников Ленину в украинских городах. Скабеева посчитала его позицию одиозной и заметила, что, к счастью, Исаев не отвечает за принятие в Раде подобных решений. После этого замечания эксперт начал повышать голос и не отреагировал на призывы ведущей к порядку.

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — сказала Скабеева.

Ранее сообщалось, что телеведущий телепрограммы НТВ «Место встречи» Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, который его перебил.