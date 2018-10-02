Друзья рассказали о последних днях Шарля Азнавура

В окружении шансонье Шарля Азнавура рассказали в беседе с Le Parisien о его последних днях.

94-летний Азнавур скончался в ночь на 1 октября. Перед этим он 20 сентября вернулся из Японии и готовился к зимнему туру по Франции. В семье рассказывают, что еще 28 сентября певец был в прекрасной форме. «Он должен был лететь во вторник в Армению для участия в неделе франкофонии. Все было хорошо», — говорит источник среди близких Азнавура.

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По словам давнего друга и издателя Азнавура Жерара Даву, свой последний день артист провел за работой над книгой. «В воскресенье Шарль допоздна писал. Он работал над своей четвертой книгой воспоминаний. Говорил мне, что это будет последняя», — делится Даву.

Записывал Азнавур и новый альбом. «Он почти закончил запись и хотел выпустить его в следующем году. Как обычно, он создал 20-25 песен, чтобы оставить только половину», — рассказал издатель.

Ранее СМИ назвали место похорон Шарля Азнавура.