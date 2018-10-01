Белоруссия выдвинула фильм на «Оскар» впервые за 20 лет
Белоруссия впервые за 20 лет отправила заявку на выдвижение фильма на соискание премии «Оскар»,сообщает РИА «Новости».
Республику представит картина белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь».
«Да, это правда: белорусский оскаровский комитет принял решение о выдвижении фильма «Хрусталь» на «Оскар». Фильм соответствует критериям Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук», — сказал продюсер киноленты Валерий Дмитроченко.
По его словам, соответствующая заявка уже отправлена вместе с прокатным удостоверением. Уточняется, что лента выдвинута на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».