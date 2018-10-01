Умер Шарль Азнавур

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В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур, передает Reuters.

Как пояснил пресс-атташе шансонье, Азнавур скончался ночь с 30 сентября на 1 октября в своем доме на юге Франции. Ранее он вернулся из тура по Японии, который певцу пришлось отложить минувшим летом из-за сломанной руки. Тогда врачи рекомендовали ему сосредоточиться на своем здоровье.

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Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков.

В мае 2009 года Шарль Азнавур был назначен послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

Весной 2018 года Шарль Азнавур отменил

концерты в Москве и Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия, пообещав вернуться в Россию весной 2019 года.