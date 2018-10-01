Виновник секс-скандала вокруг «Нобеля» получил тюремный срок

Шведский суд признал 72-летнего фотографа Жана-Клода Арно виновным в изнасиловании женщины в 2011 году, передает The New York Times.

Фотографа приговорили к двум годам лишения свободы — это минимальный срок, который в стране дают за изнасилование.

Арно стал главным виновником отмены Нобелевской премии

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по литературе в этом году. Его обвинили в сексуальных домогательствах и непосредственном влиянии на судьбу премии, вследствие чего Шведскую академию, организующую награду, покинуло критическое количество экспертов.

Жан-Клод Арно вместе с супругой, членом Академии, владел популярным культурным центром Forum, существовавшим при поддержке Академии.