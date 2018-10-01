Марина Хлебникова нашла мужа мертвым в Москве

Источник в правоохранительных органах сообщил, что российская певица Марина Хлебникова обнаружила своего первого мужа мертвым в квартире, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что исполнительница нашла тело 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на ул. Ратная, расположенной в Северном Бутово.

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«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», — сказал источник.

По предварительной информации, ее супруг совершил самоубийство. На компьютере была найдена предсмертная записка. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк была обнаружена мертвой в районе Раменки.