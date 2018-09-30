NBC вырезала из эфира монолог Канье Уэста в поддержку Трампа

Компания NBC вырезала из эфира слова рэпера Канье Уэста на съемках премьеры 44 сезона Saturday Night Live о том, что он подвергся травле из-за своей поддержки президента США Дональда Трампа, передает MediaIte.

«Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами», — сказал Уэст.

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Рэпер рассказал об этом, надев на себя кепку, на которой был написан слоган в поддержку Трампа. В какой-то момент среди публики стали слышны голоса, громко выражающие свое неодобрение. На видеозаписи, которую опубликовал в своем инстаграме комик Крис Рок, присутствовавший среди публики во время выступления Уэста, слышно, как сам Рок после реакции зала говорит: «О, боже мой».

Ранее сообщалось, что Канье Уэст выступил в бейсболке со слоганом Трампа на старте SNL.