Вахтанг Кикабидзе рассказал о борьбе с раком мозга

Актер Вахтанг Кикабидзе в эфире телепрограммы «Однажды» рассказал о борьбе с раком мозга и признался, что жив только благодаря своей жене. Об этом пишут «Аргументы недели».

Как отмечается, 37 лет назад жители Тбилиси даже приходили прощаться к дому актера, однако его жена Ирина отгоняла от дома «скорбящих».

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«Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала», — признался Кикабидзе.

Также актер рассказал о своем состоянии во время болезни.

«Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время», — добавил Кикабидзе.

Ранее сообщалось, что Кикабидзе внес ясность в сообщения о своей госпитализации.