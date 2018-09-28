Полиция поймала жившего в доме Шер преступника

Полиция поймала в доме певицы Шер в Малибу преступника, сообщает TMZ.

23-летнего парня по имени Руис, сына одного из ассистентов артистки, арестовали по обвинению в продаже наркотиков человеку, который после этого скончался от передозировки. Инцидент произошел в середине сентября.

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Молодой человек постоянно проживал в доме Шер. К дому певицы вместе с полицией прибыли пожарные и медики на случай экстренных ситуаций. Однако помощь никому не понадобилась.

Во время ареста Шер не находилась дома. Она улетела на гастроли в Австралию.

Весной этого года сталкер пробрался в дом Рианны и прождал ее 12 часов.