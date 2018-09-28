Мюррей встал на защиту Хоффмана в связи с обвинениями в домогательствах

Американский актер Билл Мюррей заступился за своего коллегу Дастина Хоффмана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, передает Associated Press.

Отмечается, что актеры вместе работали на съемочной площадки фильма «Тутси». По словам Мюррея, Хоффман является «действительно достойным человеком». Он добавил, что коллега всегда был любителем пофлиртовать.

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«Но он на самом деле приятный человек», — подчеркнул Мюррей.

Ранее адвокат Дастина Хоффмана ответил на новые обвинения против актера. Сам Хоффман пока никак не прокомментировал ситуацию.