Жених Бузовой променял ее на два миллиона рублей

Один из участников телешоу «Замуж за Бузову» предпочел не бороться за союз с моделью и певицей, а взять 2 млн руб. и покинуть передачу. Анонс шестой серии шоу опубликован в официальном сообществе Бузовой в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по видеоролику, поступок Евгения Назарова сильно расстроил Бузову, которая не ожидала, что ее оценят в такую сумму.

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«Я стою 2 млн руб.?» — спросила Бузова со слезами на глазах.

Назаров является долларовым миллионером. Он объяснил свой поступок тем, что Бузова не испытывает к нему симпатии и пообещал, что вырученные деньги направит на благотворительные цели.

Согласно правилам передачи, все участники конкурса могут отказаться от соревнования за внимание Бузовой и взять вместо этого деньги. Вознаграждение росло с каждым выпуском шоу, в первом за добровольный выход из проекта можно было выручить 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Бузова довела детей до слез и закрыла свой инстаграм.