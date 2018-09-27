Барбра Стрейзанд бросила вызов Дональду Трампу

Барбра Стрейзанд выпустила новую песню с политическим текстом Don't Lie to Me («Не лги мне»), посвященную, как она сама заявляла ранее, президенту США Дональду Трампу.

В песне 76-летняя Стрейзанд задает вопросы американскому лидеру и просит его извиниться. «Как ты спишь, когда мир переворачивается? Когда все, что мы построили, рушится? Как ты спишь, когда мир горит?» — поет она.

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Ранее в беседе с Associated Press Барбра Стрейзанд сказала, что Трамп покушается на американскую демократию и основателей государства. «Мы боремся. Мы на войне за душу Америки», — говорила она.

Песня Don't Lie to Me вошла в альбом Барбры Стрейзанд Walls. Первый с 2005 года релиз певицы выйдет 2 ноября.

Ранее звезда «Зачарованных» раскритиковала политику администрации Трампа.