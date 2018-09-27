Анджелина Джоли сменила имидж ради новой роли

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли перекрасилась в блондинку для новой роли. Об этом пишет The Daily Mail.

Как отмечается, актриса изменила цвет волос для роли в фильме Come Away, который станет приквелом «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна».

Реклама

Согласно сценарию, Питер и Алиса являются братом и сестрой, а Джоли досталась роль их матери Роуз. Из-за несчастного случая погибает брат Питера и Алисы. Они пытаются помочь родителям справиться с утратой, что приводит к появлению Нетландии и Страны чудес.

Ранее сообщалось, что Джоли больна дисморфоманией.