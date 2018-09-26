Уилл Смит экстремально отметил юбилей
Американский актер Уилл Смит экстремально отпраздновал свой 50-летний юбилей. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что актер совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона. Речь идет о разновидности «тарзанки»: Смит с обязанными тросом ногами выпал в пропасть с вертолета на скорости до 120 км/ч.
Ранее сообщалось, что первый кадр со съемок продолжения фантастической кинофраншизы «Люди в черном» опубликовал у себя в твиттере корреспондент сайта Geeks WorldWide Кристофер Марк.