Умер Пол Джон Васкес

В США в возрасте 48 лет умер американский актер Пол Джон Васкес. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что Васкес скончался от инфаркта. Актера, находившегося в бессознательном состоянии в своем доме в Сан-Хосе, нашел отец.

Васкес участвовал более чем в 35 телепроектав, где в основном исполнял второстепенные роли. Наиболее известными сериалами, в которых он сыграл, являются «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Полиция Нью-Йорка» и «Сыны анархии».

Ранее сообщалось, что актер Эл Мэттьюс скончался на 76-м году жизни. Мэттьюс начал актерскую карьеру уже взрослым мужчиной. До этого он был морским пехотинцем, воевал во Вьетнаме. После вышел в отставку и начал сниматься. Самым громким его появлением на экране стала роль сержанта Эла Эйпона в фантастическом фильме Джеймса Кэмерона «Чужие».