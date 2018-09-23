Марину Абрамович во Флоренции ударили картиной с ее изображением

Гражданин Чехии совершил нападение на сербского перформанс-художника Марину Абрамович на выставке во Флоренции, передает РИА «Новости» со ссылкой на чешские СМИ.

Как сообщили представители итальянских правоохранительных органов, нападение произошло, когда Абрамович уходила с вернисажа своей выставки в музее Palazzo Strozzi. Мужчина ударил Абрамович по голове картиной с ее собственным изображением. Отмечается, что этот же человек в январе 2018 года испортил скульптуру, выставленную на площади Piazza della Signoria во Флоренции.

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В полиции заявили, что 51-летний гражданин Чехии был задержан на месте. Его имя на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что художественные произведения, поврежденные при погроме на выставке в галерее «11.12» в центре современного искусства «Винзавод», оценили в крупную сумму.