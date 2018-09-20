В Госдуме предложили наказывать преступников российскими фильмами

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей просмотром некачественного российского кинематографа, передает агентство «Москва».

Предложение, выраженное в шуточной форме, прозвучало на конференции, посвященной поправкам в закон о господдержке отечественного кинематографа. По словам Чернышова, иногда смотреть снятые в России фильмы — настоящее мучение. «Можно внести в административный и Уголовный кодекс наказание отечественными фильмами, особенно с участием наших комиков. Можно привязывать нерадивых людей к стулу, чтобы они смотрели», — поделился размышлениями член ЛДПР.

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Он счел также нужным добавить, что считает плохими не все отечественные киноленты.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Иванов внес на рассмотрение проект дуэльного кодекса, переработанный из аналогичного документа 1912 года.