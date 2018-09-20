Боно пожаловался папе Римскому на сексуальные домогательства священников

Фронтмен группы U2 Боно рассказал о том, как прошла его встреча с главой Католической церкви папой Римским в Ватикане. Как пишет NME, с Франциском Боно встречался как представитель фонда, борющегося с проблемами бедности.

По словам Боно, они обсудили назревший в ирландской церкви кризис и отношение папы к тому, что местные представители церкви не способны решить проблему сексуальных домогательств со стороны священников. «Он только что прибыл из Ирландии, мы говорили о том, в каком ужасе он от того, что происходит в церкви», — делится Боно.

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«Я объяснил ему: некоторым кажется, что обидчики более защищены, чем их жертвы. Его лицо исказилось болью. Я чувствовал, что он был искренним», — сказал музыкант, назвав Франциска экстраординарным человеком.

Ране сообщалось, что Боно потерял голос во время концерта в Берлине.