В МВД огласили результаты проверки Вайкуле

Главное управление по вопросам миграции российского МВД проверило певицу Лайму Вайкуле на предмет нарушений в концертной деятельности на территории России. Отчет министерства передает РИА «Новости».

В отчете МВД говорится, что ведомство провело «проверочные мероприятия» целью которых было установить, имеются ли нарушения со стороны Вайкуле в порядке пребывания на территории России и въезда и выезда из страны. Также в МВД проверили соблюдение гражданкой Латвийской Республики Вайкуле норм российского трудового законодательства.

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«Проведены проверочные мероприятия, по результатам которых информация о возможных нарушениях... не подтвердилась», — говорится в отчете ведомства.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский выразил удовлетворение результатами проверки. Также он предположил, что расследование положит конец «истерии», которая началась из-за высказываний певицы на пресс-конференции в Одессе.

Ранее директор Вайкуле ответил на предупреждения о проверке МВД.