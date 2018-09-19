Умер Гамиль Ратиб‍

На 92-м году жизни скончался египетский актер Гамиль Ратиб, сообщил его арт-директор Хани ат-Тахами на своей странице в фейсбуке.

Ратиб — французский актер арабского происхождения. Он родился в Египте в 1926 году, вырос во Франции, где провел большую часть жизни.

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На счету Ратиба около 50 работ в кино и на телевидении. Однако из-за экзотической внешности актер сыграл немало ролей арабских принцев и отрицательных персонажей.

Мировую известность Гамилю Ратибу принесла роль в фильме «Лоуренс Аравийский». Также он сыграл в фильмах «Трапеция» и «Прощай, Бонапарт».

Ранее стало известно, что сценарист и продюсер сериалов «Альф» и «Военно-полевой госпиталь МЭШ» Тэд Мамфорд умер в возрасте 67 лет. Мамфорд умер шестого сентября в Силвер Спринг, штат Мэриленд. О причине его смерти не сообщается.